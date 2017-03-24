Сегодня: Пятница, 24 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Псков-ЭКСПО День национальной гвардии Участки на берегу реки Великой Форум предпринимателей Лучшая интерьерная печать в Пскове Конкурс на звание лучшей
Псковский суд принял решение об аресте $3,7 млн на счете Гавунаса в швейцарском банке

Псковский суд принял решение об аресте $3,7 млн на счете Гавунаса в швейцарском банке

  На денежные средства бизнесмена Михаила Гавунаса в сумме 3 781 000 долларов США, находящиеся на его счете в одном из швейцарских банков, разрешено наложить арест. Как...87



По инициативе фракции «Единая Россия» администрация Пскова отчитается о мерах по приведению в порядок улично-дорожной сети

24.03.2017 18:05 ПЛН, Псков

Администрация Пскова в понедельник, 27 марта, в ходе очередной 79-й сессии Псковской городской Думы выступит с докладом о мерах, принимаемых по приведению улично-дорожной сети, скверов, парков и пешеходных дорожек после зимнего периода в соответствие с Правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления Пскова.

Данное решение было принято фракцией «Единая Россия» и направлено на рассмотрение думским комитетом по правовым вопросам и развитию местного самоуправления под председательством Валерия Лесникова с участием председателя комитета по ЖКХ и благоустройству Сергея Гаврилова. На комитете вопрос был принят единогласно с рекомендацией вынести на сессию.

Подобное решение продиктовано наличием большого числа обращений граждан, отметили в пресс-службе ОМСУ.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Loading...


Голосование

Как вы относитесь к идее восстановить в России монархию?














Календарь