По инициативе фракции «Единая Россия» администрация Пскова отчитается о мерах по приведению в порядок улично-дорожной сети

Администрация Пскова в понедельник, 27 марта, в ходе очередной 79-й сессии Псковской городской Думы выступит с докладом о мерах, принимаемых по приведению улично-дорожной сети, скверов, парков и пешеходных дорожек после зимнего периода в соответствие с Правилами благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления Пскова.

Данное решение было принято фракцией «Единая Россия» и направлено на рассмотрение думским комитетом по правовым вопросам и развитию местного самоуправления под председательством Валерия Лесникова с участием председателя комитета по ЖКХ и благоустройству Сергея Гаврилова. На комитете вопрос был принят единогласно с рекомендацией вынести на сессию.

Подобное решение продиктовано наличием большого числа обращений граждан, отметили в пресс-службе ОМСУ.

Источник: Псковская Лента Новостей