Псковский молодежный парламент организует российский автопробег до Берлина

Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов выступил инициатором проведения российского автопробега Санкт-Петербург – Берлин под названием «Дружба». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания депутатов, о целях акции и организационных подробностях автопробега рассказали координаторы проекта председатель Молодёжного парламента Денис Матвеев и его заместитель Артур Евтеев.

«Это не политическая акция, а, скорее, акция поддержки для наших немецких друзей, которые в прошлом году делали подобный автопробег и этом году тоже приедут в Россию», - пояснил Артур Евтеев.

Старт автопробегу «Дружба» будет дан в Санкт-Петербурге 18 июля. Участники автопробега планируют проехать 4200 км, сделав остановки в четырех городах: Пскове, Варшаве, Берлине и Вильнюсе. В столице Германии российская делегация пробудет три дня. Здесь псковичи намерены как можно больше рассказать немецким друзьям о России и Пскове – участники автопробега привезут с собой фотовыставку, демонстрирующую туристический потенциал псковской земли. У Бранденбургских ворот россияне встретят участников немецкого автопробега «Берлин - Москва» и вместе отправятся в обратный путь. Российский автопробег «Дружба» завершится 28 июля в Санкт-Петербурге. В планах немецких автомобилистов проехать по России более 40 тысяч километров по семи маршрутам, часть из которых включает Псков.

Немецкие участники автопробега пробудут в Пскове два дня. Как заверил Денис Матвеев, их ждет насыщенная культурная программа: историческая реконструкция, экскурсии, концерт, посещение деревни СОС, встреча с предпринимателями в рамках проекта «Свое».

«Мы хотим показать, что Россия ждет немецких друзей с распростёртыми объятиями и готова дружить с ними. Наш автопробег за дружбу между народами», - сказал председатель Молодежного парламента.

Артур Евтеев отметил, что принять участие в автопробеге может любой желающий – для этого необходимо до 15 июня зарегистрироваться на сайте мероприятия и располагать средствами на проживание и питание. Отправиться в автопробег можно, даже не имея собственного автомобиля, – для таких участников будут арендованы автобусы.

Организаторы автопробега рассчитывают, что соберут для участия в акции от 100 до 200 человек, треть из которых будут псковичи.

Источник: Псковская Лента Новостей