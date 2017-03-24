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Сегодня вечером пройдет всемирная акция «Час Земли»

25.03.2017 08:26 ПЛН, Псков

Сегодня, 25 марта, состоится ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), направленная на привлечение внимания жителей планеты к проблеме изменения климата. Суть акции в том, что в одно и то же время на один час люди по всему миру добровольно отключают свет, а на зданиях, являющихся символами тех или иных стран, гаснет внешняя декоративная подсветка.
«Час Земли» является самой массовой акцией в истории человечества. В минувшем году ее поддержало более 2 миллиардов человек из 178 стран, в том числе 22 миллиона россиян.
 
Президент России Владимир Путин распорядился отключить внешнее освещение официальной резиденции главы государства, сообщает ТАСС. Подсветка административных зданий также будет отключена в городах Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Якутск, Иркутск, Красноярск, Омск, Екатеринбург, Саратов, Мурманск, Краснодар, Санкт-Петербург, Калининград.
 
Добавим, что освещение будет выключено участниками акции 25 марта на один час - с 20.30 до 21.30.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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