Сегодня вечером пройдет всемирная акция «Час Земли»

Сегодня, 25 марта, состоится ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), направленная на привлечение внимания жителей планеты к проблеме изменения климата. Суть акции в том, что в одно и то же время на один час люди по всему миру добровольно отключают свет, а на зданиях, являющихся символами тех или иных стран, гаснет внешняя декоративная подсветка.

«Час Земли» является самой массовой акцией в истории человечества. В минувшем году ее поддержало более 2 миллиардов человек из 178 стран, в том числе 22 миллиона россиян.

Президент России Владимир Путин распорядился отключить внешнее освещение официальной резиденции главы государства, сообщает ТАСС. Подсветка административных зданий также будет отключена в городах Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток, Якутск, Иркутск, Красноярск, Омск, Екатеринбург, Саратов, Мурманск, Краснодар, Санкт-Петербург, Калининград.

Добавим, что освещение будет выключено участниками акции 25 марта на один час - с 20.30 до 21.30.

Источник: Псковская Лента Новостей