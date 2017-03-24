Будущих ученых воспитывают в детских садах Дновского района

16 марта в дновском детском саду «Солнышко» прошла дошкольная практическая конференция «Юные исследователи», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации района. Ребята ставили опыты по выращиванию фасоли, изучали историю погремушки, извлекали крахмал из картофеля и не позволяли таять мороженому с помощью варежки и одеяла.

А уже 23 марта на базе МОУ «СОШ № 1» г. Дно филиал детский сад «Солнышко» прошла вторая районная дошкольная практическая конференция «Юные исследователи». В ней уже участвовали дети старшего дошкольного возраста из всех образовательных учреждений города Дно и района.

В конференции приняли участие семь конкурсантов. Это дошкольники из МОУ «СОШ №1» г. Дно филиала детский сад «Солнышко», МОУ «Гимназия» филиал детский сад «Теремок» и дошкольного отделения «Заклинской ООШ». Темы их выступлений были самые разные: «Вода и ее свойства», «Волшебная пуговица», «От песчинки к песку», «Шоколадные тайны», «Лакомство для Снежной королевы».

Победителями второй районной конференции «Юные исследователи» стали Горшкова Лиза (филиал детский сад «Солнышко») с темой «Что такое погремушка» и Матросов Дима (филиал детский сад «Теремок») с темой «Волшебный мир стекла».

Специалист управления образования и коллеги из МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» п. Дедовичи, присутствующие в качестве жюри, дали высокую оценку как конкурсантам, так и организаторам мероприятия, отметив что такая форма работы по познавательно-исследовательской деятельности обогащает развитие детей, повышает их познавательную активность и самостоятельность.

«Люди, научившиеся… наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить вопросы и получать на них фактические ответы на более высоком умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошел», - утверждал известный российский учёный Тимирязев. С его утверждением соглашаются педагоги детских садов Дновского района и надеются, что их инициатива проведения дошкольных практических конференций выйдет на межрегиональный и областной уровень.

Источник: Псковская Лента Новостей