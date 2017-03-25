В Великих Луках подвели итоги конкурса «Ученик года-2017»

Сегодня, 25 марта, в Великих Луках подвели итоги конкурса «Ученик года- 2017», сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В финал конкурса вышли пять учеников школ города: Виктория Бакис, Владислав Маркелов, Анна Махно, Александр Горбунов и Илья Фирсанов. Всего же в конкурсе приняли участие 12 молодых людей и девушек.

Оценивало финалистов компетентное жюри, состоявшее из представителей Управления образования администрации города, общественных деятелей, работников культуры, активистов. Тема конкурса - молодежь России, молодость и все, что с ней связано.

В финале конкурсанты вместе со своей группой поддержки представили на суд зрителей творческие выступления, а также продемонстрировали свои интеллектуальные способности.

В итоге жюри решило, что звание «Лучший ученик года-2017» достанется Владиславу Маркелову.

Источник: Псковская Лента Новостей