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В Великих Луках подвели итоги конкурса «Ученик года-2017»

25.03.2017 14:18 ПЛН, Псков

Сегодня, 25 марта, в Великих Луках  подвели итоги конкурса «Ученик года- 2017», сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В финал конкурса вышли пять учеников школ города: Виктория Бакис, Владислав Маркелов, Анна Махно, Александр Горбунов и Илья Фирсанов. Всего же в конкурсе приняли участие 12 молодых людей и девушек.

Оценивало финалистов компетентное жюри, состоявшее из представителей Управления образования администрации города, общественных деятелей, работников культуры, активистов.  Тема конкурса - молодежь России, молодость и все, что с ней связано.

В финале конкурсанты вместе со своей группой поддержки представили на суд зрителей творческие выступления, а также продемонстрировали свои интеллектуальные способности.

В итоге жюри решило, что звание «Лучший ученик года-2017» достанется Владиславу Маркелову.

Источник: Псковская Лента Новостей



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