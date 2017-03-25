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Более 900 анкет по исследованию электоральных предпочтений жителей Великих Лук доставлено в региональное отделение «Единой России»
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Ветеранам броуновского движения посвящается…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». На днях стало известно, что легендарный (в некотором смысле) глава Дедовичского района Игорь Гуменюк, который на прямых выборах в 2012 году возглавил муниципалитет при поддержке партии «Яблоко»,...
Сегодня, 25 марта, в Великих Луках подвели итоги конкурса «Ученик года- 2017», сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В финал конкурса вышли пять учеников школ города: Виктория Бакис, Владислав Маркелов, Анна Махно, Александр Горбунов и Илья Фирсанов. Всего же в конкурсе приняли участие 12 молодых людей и девушек.
Оценивало финалистов компетентное жюри, состоявшее из представителей Управления образования администрации города, общественных деятелей, работников культуры, активистов. Тема конкурса - молодежь России, молодость и все, что с ней связано.
В финале конкурсанты вместе со своей группой поддержки представили на суд зрителей творческие выступления, а также продемонстрировали свои интеллектуальные способности.
В итоге жюри решило, что звание «Лучший ученик года-2017» достанется Владиславу Маркелову.
Источник: Псковская Лента Новостей