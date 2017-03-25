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Дождь и мокрый снег обещают завтра псковичам

25.03.2017 15:18 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 26 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. О этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Псковской области. 
 
Ветер западных направлений 4-9 метров в секунду.  Температура по области: ночью  -3…+2, днем +3…+8 гр.С.
 
Атмосферное давление низкое.

Источник: Псковская Лента Новостей



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