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Епископ Сергий возглавил cоборное богослужение духовенства Новоржевского церковного округа

25.03.2017 17:46 ПЛН, Псков

24 марта, в пятницу 4-й седмицы Великого поста, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию преждеосвященных даров в домовом храме святителя Николая при Епархиальном управлении г.Великие Луки. В этот день состоялось соборное богослужение духовенства Новоржевского церковного округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе епархии.
 
«Традиционно, во время Великого поста, духовенство благочиний Великолукской епархии приступает к таинству покаяния для того, чтобы достойно нести свое послушание и с чистым сердцем встретить Светлое Христово Воскресение. Вот и в этот день, по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия, перед началом соборного богослужения состоялась исповедь духовенства Новоржевского церковного округа. Молитвы перед таинством исповеди прочел духовник Великолукской епархии протоиерей Алексей Ильницкий», - отметили в епархии.
 
За божественной литургией во время таинства причастия (евхаристии) владыка Сергий преподал верующим Святые Дары.
 
«Когда мы с вами приступили к Святой Чаше, мы под видом хлеба и вина приняли в свое грешное тело и немощную душу Самого Господа Иисуса Христа, который под Животворящими Тайнами соединяется с грешным человеком. По милости своей, по крайнему человеколюбию, по любви Господь предлагает нам самого себя, чтобы еще теснее, еще ближе мы соединились с ним в этой земной жизни. Пусть Господь благословит всех нас, обрадует и утешит принятием Святых Таин Христовых», - сказал отец Сергий. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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