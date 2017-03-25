Школьница из Струг Красных прошла в следующий этап проекта НТВ «Ты супер!»

На телеканале НТВ состоялось очередное выступление школьницы из Струг Красных Арины Павловой в рамках музыкального проекта «Ты супер!». 16-летняя стружанка исполнила композицию «Кукушка» группы «Кино» и прошла в следующий тур. Девушку поддержали певица Елка, оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина и певец Стас Пьеха. Еще один член жюри - композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш - высказал критичное мнение о выступлении представительницы Псковской области, однако это не повлияло на прохождение Арины в следующий тур.

Первой «зеленую кнопку» во время выступления Арины Павловой нажала певица Елка. Она назвала стружанку прекрасной, талантливой и очень светлой. «Тебя нужно немного скорректировать и направить, ты без пяти минут готовый артист. А то, что ты такая эмоциональная, это тебе только на пользу. Значит ты на сцене всегда будешь настоящая», - оценила выступление член жюри.

Стас Пьеха и Маргарита Суханкина также отметили эмоциональность девушки.

Напомним, что стружанка представляет на конкурсе Псковскую область и успешно справляется со всеми испытаниями вокального состязания. Проголосовать за нее можно здесь>>>.

Арина воспитывается в приемной семье. В детстве из-за частых болезней девочку отдали в музыкальную школу, чтобы игра на флейте помогла ей подлечить легкие. Педагоги сразу заметили, что у Арины - настоящий талант. Вокалом Арина занимается с 8 лет, солирует в детском вокальном коллективе.

Международный детский вокальный конкурс «Ты супер!» на НТВ - это шоу, в котором талантливые дети, оказавшиеся без попечения родителей, получают шанс заявить о себе и продемонстрировать свои вокальные способности всей стране. Участники конкурса «Ты супер!» - воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Эстонии и Южной Осетии. Талантливые ребята в возрасте от 7 до 18 лет могут продемонстрировать свои вокальные способности профессиональному жюри и миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами.

Источник: Псковская Лента Новостей