Митрополит Евсевий совершил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова

Вечером 25 марта, в Неделю 4-ю Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, ему сослужили настоятель собора протоиерей Иоанн Муханов с соборным духовенством. Своим пением службу украсил Архиерейский хор под управлением Л. Быковой.

На утрене духовенством во главе с владыкой митрополитом был торжественно совершен полиелей. Затем, после прочтения Евангелия и пения церковного гимна «Воскресение Христово видевшее», было исполнено песнопение «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче». Во время чтения Воскресного канона, псковский архипастырь помазывал многочисленных верующих освященным елеем.

По отпусте первого часа перед Псково-Покровским образом Божией Матери духовенство и прихожане во главе с владыкой пропели молитву Пресвятой Богородице «Под Твою милость…»

В заключение митрополит Евсевий поздравил всех с праздником и пожелал, чтобы благодать и милость Божия и покров Пречистой Девы Марии пребывали с каждым богомольцем.

Источник: Псковская Лента Новостей