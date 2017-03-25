Полиция сняла с себя ответственность за «негативные последствия» акций 26 марта

Заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что полиция не будет нести ответственности за «возможные негативные последствия» массовых акций 26 марта, которые не будут согласованы с властями, пишет «Медуза».

«В случае несогласованности этих мероприятий органы власти и правоохранительные органы не несут ответственности за наступление каких-либо возможных негативных последствий с учетом того, что не будут проводиться антитеррористические досмотровые мероприятия, как того требует закон», - заявил Горовой.

Напомним, на 26 марта примерно в 100 городах России запланированы шествия и митинги против коррупции. Поводом для них стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной империи» Дмитрия Медведева.

Во многих городах, включая Псков, митинги и шествия не согласованы властями.

Источник: Псковская Лента Новостей