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На площади Ленина и в гайд-парке Пскова начались акции «Молодой гвардии» за ЗОЖ

26.03.2017 12:02 ПЛН, Псков

На площади Ленина и в гайд-парке в сквере на Четырех углах в Пскове начались акции «Молодой гвардии» за ЗОЖ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
На площадь в центре города и в сквер на Завеличье вышли молодые люди - представители «Молодой гвардии» - в белых куртках с символикой организации и с соответствующими флагами. Лозунги участников акции содержат призыв к здоровому образу жизни.
 
Кроме того, вместе с ними в акции принимают участие молодые люди, которые демонстрируют элементы паркура.
 
Напомним, как сообщалось ранее, заявку в органы власти на проведение в это время акции на площади Ленина подавали сторонники Алексея Навального, но получили отказ. В ответе администрации региона отмечалось, что в указанном в уведомлении месте в указанное время 26 марта будет проходить другое публичное мероприятие, уведомление о котором поступило раньше.
 
Как сообщает корреспондент ПЛН, псковичи, ранее заявлявшие о своем намерении участвовать во всероссийской антикоррупционной акции, в настоящее время находятся в сквере на Четырех углах, неподалеку от участников акции «Молодой гвардии». Другая их часть находится с плакатами на ступенях у кинотеатра «Октябрь». Вероятно, в дальнейшем она присоединится к единомышленникам на Четырех углах.
 
И на площади Ленина, и в сквере на Четырех углах присутствуют сотрудники правоохранительных органов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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