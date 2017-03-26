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В день поминовения усопших епископ Сергий возглавил литургию в Свято-Тихоновском соборе Великих Лук

26.03.2017 12:15 ПЛН, Псков

25 марта, в субботу четвертой седмицы Великого поста, в день поминовения усопших, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил Божественную литургию и панихиду в Свято-Тихоновском соборе города Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, ему сослужили: настоятель Свято-Тихоновского собора города Великие Луки иерей Александр Кононенко, клирик собора протоиерей Димитрий Соловьев и иеромонах Глеб (Храпов). Диаконский чин возглавил иеродиакон Андрей (Парфенов).
 
По окончании литургии владыка Сергий в сослужении клириков собора совершил Великую панихиду по всем усопшим православным христианам.
 
После окончания богослужения епископ Сергий обратился к верующим с архипастырским словом о совершаемом сегодня всей Православной церковью поминовении усопших, в котором отметил необходимость регулярной молитвы о всех почивших родственниках и близких.
 
Владыка Сергий тепло приветствовал всех собравшихся в храме, поздравил прихожан с воскресным днем, а причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал святительское благословение.
 
Напомним, что во святую Четыредесятницу - дни Великого поста, подвига духовного, подвига покаяния и благотворения ближним - Церковь призывает верующих быть в теснейшем союзе христианской любви и мира не только с живыми, но и с умершими, совершать в назначенные дни молитвенные поминовения отшедших от настоящей жизни. Кроме того, субботы этих седмиц назначены Церковью для поминовения усопших еще и по той причине, что в седмичные дни Великого поста заупокойных поминовений не совершается (сюда относятся заупокойные ектении, литии, панихиды, поминовения 3-го, 9-го и 40-го дня по смерти, сорокоусты), так как ежедневно не бывает полной литургии, с совершением которой связано поминовение усопших. Чтобы не лишить умерших спасительного предстательства Церкви в дни святой Четыредесятницы, и выделены указанные субботы.
 
Поминать усопшего в Церкви нужно как можно чаще, не только в означенные особые дни поминовения, но и в любой другой день. Главное моление о упокоении усопших православных христиан Церковь совершает на Божественной литургии, принося за них бескровную жертву Богу. Для этого следует перед началом литургии (или накануне вечера) подать в церкви записки с их именами (вписывать можно только крещеных православных). На проскомидии из просфор будут вынуты частицы за их упокоение, которые в конце литургии будут опущены в святую чашу и омыты Кровью Сына Божия. Будем помнить, что это наибольшее благо, которое мы можем оказать тем, кто нам дорог. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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