В Пскове задержан организатор антикоррупционной акции Павел Чернов

В Пскове задержан организатор всероссийской антикоррупционной акции Павел Чернов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Произошло это на ступенях у кинотеатра «Октябрь». Там собралась группа участников антикоррупционной акции. К ним подошли сотрудники правоохранительных органов, беседовали с ними около 10 минут, после чего сотрудники правоохранительных органов задержали организатора акции Павла Чернова, посадили его в микроавтобус и уехали.

При этом рядом с входом в кинотеатр остается стоять группа единомышленников П. Чернова. Рядом с ними - сотрудники правоохранительных органов.

Источник: Псковская Лента Новостей