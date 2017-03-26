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В Пскове задержан организатор антикоррупционной акции Павел Чернов

26.03.2017 12:21 ПЛН, Псков

В Пскове задержан организатор всероссийской антикоррупционной акции Павел Чернов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
Произошло это на ступенях у кинотеатра «Октябрь». Там собралась группа участников антикоррупционной акции. К ним подошли сотрудники правоохранительных органов, беседовали с ними около 10 минут, после чего сотрудники правоохранительных органов задержали организатора акции Павла Чернова, посадили его в микроавтобус и уехали.
 
При этом рядом с входом в кинотеатр остается стоять группа единомышленников П. Чернова. Рядом с ними - сотрудники правоохранительных органов.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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