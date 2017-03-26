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Небольшой дождь возможен в Псковской области в понедельник

26.03.2017 12:41 ПЛН, Псков

27 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер северо-западных направлений 7-12 м/сек. 
 
Температура по области: ночью -1…+4, днем +4…+9 гр. С.
 
Атмосферное давление низкое.
 
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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