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Во время антикоррупционной акции в Пскове задержал Алексей Малов

26.03.2017 12:51 ПЛН, Псков

Во время антикоррупционной акции, которая проходит в Пскове у ступеней кинотеатра «Октябрь», задержал член координационного совета местного отделения общественно-политического движения «Открытая Россия» Алексей Малов и еще один участник акции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
 
Оба они развернули большой плакат с надписью «Псков требует ответа. "Он нам не Димон"» с фотографией премьера Дмитрия Медведева. Сотрудники полиции и присоединившийся к ним ОМОН забрали плакат и отвели участников акции в машину правоохранительных органов. Остальные участники мероприятия скандировали: «Позор!».
 
В настоящее время акция у кинотеатра «Октябрь» продолжается. К ней присоединилось до 100 человек. Тут же дежурят сотрудники правоохранительных органов.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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