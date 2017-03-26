Во время антикоррупционной акции в Пскове задержал Алексей Малов

Во время антикоррупционной акции, которая проходит в Пскове у ступеней кинотеатра «Октябрь», задержал член координационного совета местного отделения общественно-политического движения «Открытая Россия» Алексей Малов и еще один участник акции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Оба они развернули большой плакат с надписью «Псков требует ответа. "Он нам не Димон"» с фотографией премьера Дмитрия Медведева. Сотрудники полиции и присоединившийся к ним ОМОН забрали плакат и отвели участников акции в машину правоохранительных органов. Остальные участники мероприятия скандировали: «Позор!».

В настоящее время акция у кинотеатра «Октябрь» продолжается. К ней присоединилось до 100 человек. Тут же дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Источник: Псковская Лента Новостей