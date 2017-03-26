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Задержаны уже шесть участников антикоррупционной акции в Пскове

26.03.2017 13:28 ПЛН, Псков

Сотрудниками полиции в настоящее время задержаны шесть граждан - участников антикоррупционной акции на площади Ленина в Пскове - за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, все они доставлены в УМВД России по городу Пскову и будут привлечены к административной ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что среди задержанных организатор акции Павел Чернов и член координационного совета местного отделения общественно-политического движения «Открытая Россия» Алексей Малов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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