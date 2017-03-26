Задержаны уже шесть участников антикоррупционной акции в Пскове

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Более 900 анкет по исследованию электоральных предпочтений жителей Великих Лук доставлено в региональное отделение «Единой России»
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Ветеранам броуновского движения посвящается…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». На днях стало известно, что легендарный (в некотором смысле) глава Дедовичского района Игорь Гуменюк, который на прямых выборах в 2012 году возглавил муниципалитет при поддержке партии «Яблоко»,...
Сотрудниками полиции в настоящее время задержаны шесть граждан - участников антикоррупционной акции на площади Ленина в Пскове - за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, все они доставлены в УМВД России по городу Пскову и будут привлечены к административной ответственности.
Напомним, ранее сообщалось, что среди задержанных организатор акции Павел Чернов и член координационного совета местного отделения общественно-политического движения «Открытая Россия» Алексей Малов.
Источник: Псковская Лента Новостей