По бесплатным билетам на поезда в мае ветераны Великой Отечественной войны чаще всего едут в Псков

В майские праздники РЖД традиционно предоставит возможность участникам Великой Отечественной войны бесплатно проехать по железным дорогам. Количество поездок не ограничено, пишет портал «Транспорт в России».

В купе скорых, фирменных, пассажирских поездов и в вагонах с местами для сидения всех категорий поездов, а также в экспрессах «Сапсан» герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы смогут ездить бизнес-классом. Кроме того, им и сопровождающим их лицам будут предоставлены бесплатные сервисные услуги, включая постельные принадлежности и питание.

По данным Сhita.ru, приобрести билеты уже можно с 15 марта в кассах дальнего следования, предъявив документ, удостоверяющий личность человека, и документ, подтверждающий право на льготу: удостоверение участника Великой Отечественной войны; удостоверение инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда».

Для организации посадки или высадки ветеранов ВОВ и иной помощи будут задействованы работники всех профильных подразделений РЖД.

Подобное мероприятие проводились и в 2016 году, когда с 3 по 10 мая участники и инвалиды ВОВ также могли получить бесплатные билеты. За это время было оформлено 1123 билета (682 - для ветеранов, 441 - для сопровождающих). Наибольшее количество бесплатных билетов оформили в Москву, Санкт-Петербург, Белгород, Псков, Нижний Новгород, Адлер, Курск, Брянск, Волгоград, Вологду и Воронеж.

Источник: Псковская Лента Новостей