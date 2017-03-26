Пушкиногорцев призвали провести с детьми беседы об опасности игр с огнем

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Более 900 анкет по исследованию электоральных предпочтений жителей Великих Лук доставлено в региональное отделение «Единой России»
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Ветеранам броуновского движения посвящается…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». На днях стало известно, что легендарный (в некотором смысле) глава Дедовичского района Игорь Гуменюк, который на прямых выборах в 2012 году возглавил муниципалитет при поддержке партии «Яблоко»,...
26 марта сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам проведен профилактический рейд по разъяснению требований пожарной безопасности в поселке Пушкинские Горы.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда проведены беседы с населением, по мерам пожарной безопасности проинструктировано 15 человек, распространено 20 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования, предупреждению пожаров от палов сухой травы.
В беседах с населением разъяснены требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, газового оборудования и электроприборов.
В преддверии весенних каникул пожарные инспекторы призывают родителей не оставлять детей одних без присмотра, провести с детьми беседы об опасности игр с огнем.
В ходе рейда доведена до населения информация о необходимости очистки земельных участков от сухой травянистой растительности пожнивных остатков, мусора и других горючих материалов.
Источник: Псковская Лента Новостей