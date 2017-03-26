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Пушкиногорцев призвали провести с детьми беседы об опасности игр с огнем

26.03.2017 14:08 ПЛН, Псков

26 марта сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам проведен профилактический рейд по разъяснению требований пожарной безопасности в поселке Пушкинские Горы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда проведены беседы с населением, по мерам пожарной безопасности проинструктировано 15 человек, распространено 20 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования, предупреждению пожаров от палов сухой травы.

В беседах с населением разъяснены требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, газового оборудования и электроприборов.

В преддверии весенних каникул пожарные инспекторы призывают родителей не оставлять детей одних без присмотра, провести с детьми беседы об опасности игр с огнем.

В ходе рейда доведена до населения информация о необходимости очистки земельных участков от сухой травянистой растительности пожнивных остатков, мусора и других горючих материалов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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