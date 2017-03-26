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Алексей Навальный задержан полицией в центре Москвы

26.03.2017 14:45 ПЛН, Псков

Оппозиционер Алексей Навальный задержан полицией на Триумфальной площади в центре Москвы, передает ТАСС
 
Как сообщил источник в правоохранительных органах, Навальный вышел на площадь и сразу был задержан сотрудниками полиции. Вместе с ним были задержаны еще несколько человек.
 
Напомним, в Пскове антикоррупционная акция также завершилась задержаниями. По официальной информации пресс-службы УМВД России по Псковской области, в ходе антикоррупционной акции задержаны шесть человек за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Все они доставлены в УМВД России по городу Пскову и будут привлечены к административной ответственности.
 
Среди задержанных организатор акции Павел Чернов и член координационного совета местного отделения общественно-политического движения «Открытая Россия» Алексей Малов, а также известный фотограф Дмитрий Марков.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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