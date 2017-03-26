Алексей Навальный задержан полицией в центре Москвы

Оппозиционер Алексей Навальный задержан полицией на Триумфальной площади в центре Москвы, передает ТАСС

Как сообщил источник в правоохранительных органах, Навальный вышел на площадь и сразу был задержан сотрудниками полиции. Вместе с ним были задержаны еще несколько человек.

Напомним, в Пскове антикоррупционная акция также завершилась задержаниями. По официальной информации пресс-службы УМВД России по Псковской области, в ходе антикоррупционной акции задержаны шесть человек за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Все они доставлены в УМВД России по городу Пскову и будут привлечены к административной ответственности.

Среди задержанных организатор акции Павел Чернов и член координационного совета местного отделения общественно-политического движения «Открытая Россия» Алексей Малов, а также известный фотограф Дмитрий Марков.

Источник: Псковская Лента Новостей