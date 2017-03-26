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«Ходячих мертвецов» пообещали показывать как минимум до 2030 года

26.03.2017 20:20 ПЛН, Псков

Один из исполнительных продюсеров сериала «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead) Скотт Гимпл заявил, что новые серии будут выходить в эфир как минимум до 2030 года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Independent.
 
«Мы постараемся выпускать его еще 20 лет. Комикс уже выходит почти столько, а я до сих пор с нетерпением жду каждого выпуска."Симпсонам" было уже и 26, и 27 лет, так что окей, вызов принят», - объяснил он, добавив, что многие актеры готовы оставаться в сериале дальше, несмотря на падение рейтингов.
 
Гимпл также рассказал о том, что создатели «Ходячих мертвецов» постоянно изобретают новые сюжетные линии, при этом сохраняя верность комиксам. «Это помогает нам продолжать создавать интересные серии каждый год», - сказал он.
 
«Ходячие мертвецы» - американский постапокалиптический телесериал, основанный на одноименных комиксах. Премьера состоялась 31 октября 2010 года. На данный момент на экраны вышло семь сезонов (всего 91 серия). Создатель - Фрэнк Дарабонт (Frank Darabont), известный экранизациями романов Стивена Кинга, в числе которых «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля».

Источник: Псковская Лента Новостей



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