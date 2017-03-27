Правительство не поддержало законопроект сенаторов о направлении 15% доходов от акцизов в бюджеты субъектов РФ

Правительство РФ не поддержало законопроект спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и других сенаторов о направлении 15% доходов от акцизов на табачную продукцию в региональные бюджеты, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с официальным отзывом правительства на законопроект.

Как сообщил ранее один из авторов законопроекта сенатор Евгений Бушмин, для повышения собственной доходной базы субъектов РФ сенаторы подготовили поправки в Бюджетный кодекс РФ, которые предусматривают снижение с 2018 года норматива зачисления в федеральный бюджет доходов от акцизов на табачную продукцию со 100% до 85%. По его словам, расчеты показывают, что реализация данного закона приведет к увеличению доходов бюджетов субъектов РФ на сумму около 80 млрд рублей.

Авторы законопроекта предложили распределять 15% акцизов между бюджетами субъектов пропорционально численности трудоспособного населения, а после формирования необходимой базы данных сенаторы предполагали переход на распределение средств в зависимости от объема реализованной табачной продукции.

По мнению правительства, такой механизм сопряжен со сложностью точного определения трудового населения в каждом регионе, что может создать неопределенность для субъектов бюджетного планирования.

Кроме того, в законопроекте не указаны источники возмещения выпадающих доходов федерального бюджета. Поправки также могут привести к увеличению разрыва в уровне бюджетной обеспеченности субъектов РФ и необходимости увеличения объемов средств, предоставляемых регионам из федерального бюджета, считают в правительстве.

Источник: Псковская Лента Новостей