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В одном из финансовых учреждений Пскова обнаружена фальшивая пятитысячная купюра

27.03.2017 13:39 ПЛН, Псков

В Пскове сотрудники  полиции проводят проверку по факту обнаружения пятитысячной купюры  с признаками подделки. Она была выявлена в одном из финансовых учреждений города. В связи с этим пресс-служба УМВД России по Псковской области напоминает гражданам о порядке  действий при обнаружении фальшивых денежных знаков.

  • Постарайтесь  вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра.
  • Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите  приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если Вы этого не сделаете и попытаетесь  избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление!
  • Если Вы обнаруживаете поддельную купюру в момент ее получения, по возможности, примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку).
  • Ни в коем случае  нельзя возвращать купюру сбытчику. Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чем сразу же сообщить сотрудникам полиции.
  • В случае обнаружения поддельной купюры при пересчете выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации.
  • Категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать её вместе с выручкой в банк! В этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и  будет привлечено к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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