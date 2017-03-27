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В Пскове утвержден план текущего ремонта дворов в 2017 году

27.03.2017 13:42 ПЛН, Псков

В Пскове в ходе очередной сессии Псковской городской Думы утвержден план текущего ремонта дворов в 2017 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
Как пояснил в ходе заседания глава Пскова Иван Цецерский, в проекте решения обозначен полный перечень дворов и проездов, которые подлежат ремонту в текущем году, а также указаны одномандатные округа, в которых будут проводиться данные работы.
 
С планом ремонтов можно ознакомиться ЗДЕСЬ>>>.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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