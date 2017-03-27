Псковичей приглашают на выставку редких книг по сельскому хозяйству

Центр по работе с редкими и ценными документами Псковской областной научной библиотеки (ул. Профсоюзная, д. 2, 3 этаж) продолжает серию выставок, посвященных российским издателям. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, вниманию читателей предлагается выставка к 175-летию со дня рождения Альфреда Девриена и 140-летию издательства «А. Ф. Девриен».

В преддверии начала весеннего сезона на выставке представлена литература издательства на сельскохозяйственную тематику. Именно это направление в издательской деятельности выбрал А. Девриен, организовывая собственную фирму в России в 1872 году. Сплотив вокруг издательства лучших специалистов по сельскому хозяйству, первые 10-15 лет он издавал переводы новейших трудов известных зарубежных ученых, часто дополняя их сведениями применимыми к русским условиям. В дальнейшем основное место среди сельскохозяйственных изданий фирмы заняли труды отечественных ученых. Все издания Девриена отличались высокими научным уровнем и тщательностью полиграфического исполнения, издатель обращал большое внимание на оформление книг.

Выставка продолжит работу до 7 апреля 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей