Сотрудники «Горводоканала» осуществили промывку нескольких коллекторов городской канализации

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У великолучанки в магазине украли пакет, в котором был кошелек с 25 тысячами рублей и банковские карты с пин-кодами1
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
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Димон РаКакая бы реакция властей не последовала на вчерашние митинги и шествия имени Навального, жесткая или более-менее мягкая, можно смело утверждать, что в целом по стране несанкционированная акция оппозиции удалась. Наступила настоящая «Навальная весна». Соцсети забиты под завязку не только видео и фото с мест событий, но и небывалым энтузиазмом, сравнимым разве...
Сегодня, 27 марта, сотрудниками цеха №8 МП г. Пскова «Горводоканал» была осуществлена заранее запланированная промывка канализационного коллектора на ул. Некрасова, вблизи домов 22 и 24, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Горводоканала».
Работы продолжались порядка четырех часов (с 9.00 до 12.00), для промывки было задействовано 3 единицы техники и 8 сотрудников предприятия.
Источник: Псковская Лента Новостей