Сотрудники «Горводоканала» осуществили промывку нескольких коллекторов городской канализации

Сегодня, 27 марта, сотрудниками цеха №8 МП г. Пскова «Горводоканал» была осуществлена заранее запланированная промывка канализационного коллектора на ул. Некрасова, вблизи домов 22 и 24, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Горводоканала».

Работы продолжались порядка четырех часов (с 9.00 до 12.00), для промывки было задействовано 3 единицы техники и 8 сотрудников предприятия.

Источник: Псковская Лента Новостей