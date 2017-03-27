ОНФ: Внесенный в Госдуму законопроект правительства о публичных слушаниях должен быть принят с учетом интересов всех граждан

Правительство внесло в Госдуму законопроект о публичных слушаниях в градостроительстве. Главная новелла правительственных поправок - очные публичные слушания по градостроительным вопросам в документе заменяются общественными обсуждениями, которые будут проходить в интернете и других информационных системах, сообщает пресс-служба ОНФ. Эксперты Народного фронта считают, что многие граждане могут оказаться не вовлеченными в процесс общественных обсуждений, муниципалитеты – не успеть в назначенный срок принять соответствующие нормативно-правовые акты для проведения таких обсуждений и в результате поручение президента окажется не исполненным.

Законопроект, вносящий изменения в Градостроительный кодекс РФ, разработан Минстроем России в рамках исполнения поручения президента, данного по итогам «Форума Действий» ОНФ, состоявшегося в декабре 2013 г. В поручении глава государства поставил задачу правительству совместно с Народным фронтом представить предложения по повышению роли граждан в принятии градостроительных решений, включая развитие института публичных слушаний в этой области. В ходе многочисленных обсуждений законопроекта с правительством РФ Народный фронт неоднократно вносил предложения по корректировке положений законопроекта, однако в итоговом варианте только часть из них была учтена.

По мнению экспертов Народного фронта, концепция вносимого законопроекта в целом соответствует сути поручения, однако документом не учитываются риски, которые могут возникнуть при реализации законопроекта, тем самым поставить исполнение поручения под угрозу. Так, согласно законопроекту, участники общественных обсуждений могут вносить предложения и замечания, направляя их через интернет или другие информационные системы, а также в письменном виде в адрес уполномоченных на проведение общественных обсуждений органов и записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции. Таким образом, те, кто не имеет доступа во всемирную сеть, смогут выразить свое мнение в письменном виде. Эксперты Народного фронта отмечают, что требуется эффективная разъяснительная работа в регионах, иначе такие изменения могут быть восприняты как полная отмена публичных слушаний и ущемление прав граждан.

По данным ВЦИОМ, в апреле 2016 г. доля интернет-пользователей не превышала 70%. В результате проведенного Фондом «Общественное мнение» в мае 2015 г опроса было выявлено, что на момент опроса за последний месяц пользовались интернетом только 4% из граждан в возрасте 46 - 60 лет и 2% граждан в возрасте свыше 60 лет, при этом 42% граждан из первой группы и 77% граждан из второй ответили, что им никогда не приходилось пользоваться интернетом.

«Мы вполне обоснованно опасаемся, что в муниципалитетах многие граждане не будут знать о проведении общественных обсуждений. Это случится, если сам муниципалитет не будет соблюдать требования законопроекта об оповещении людей через печатные издания и с помощью информационных стендов. Об этом мы говорили и на совещании в правительстве, сейчас нам предстоит рассмотреть законопроект в Госдуме, и мы надеемся, что коллеги депутаты также обратят внимание на эти важные моменты. Для нас главное, чтобы финальная версия законопроекта полностью отвечала сути поручения президента, а реализация на местах привела к реальному повышению роли граждан при принятии решений в сфере градостроительства», – отметила член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы, координатор законодательных инициатив ОНФ Наталья Костенко.

Положениями законопроекта также предусмотрено, что не позднее 31 марта 2018 г. органы местного самоуправления, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя принимают соответствующие правовые акты, необходимые для проведения общественных обсуждений. Законопроект только что внесен в Госдуму, а его прохождение и принятие, как отмечают эксперты ОНФ, потребует времени.

«На наш взгляд, вполне вероятна ситуация, при которой у муниципалитетов не будет достаточного времени для принятия всех необходимых правовых актов. А если не завершить всю подготовительную работу в срок, в частности не успеть с принятием правовых актов, регулирующих общественные обсуждения, это может привести к неисполнению поручения президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина», - резюмировала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева.

В ОНФ напомнили, что часть предложений Народного фронта уже были учтены при подготовке правительственного законопроекта. Так, в марте 2014 г. представители ОНФ, депутаты Госдумы Ольга Тимофеева, Михаил Старшинов и Александр Васильев во исполнение президентского поручения о повышении роли граждан при принятии градостроительных решений внесли свой проект поправок в Градостроительный кодекс. Для того чтобы учесть интересы граждан, предлагалось отдельно выделить мнение людей, непосредственно проживающих на данной территории, и мнение иных заинтересованных лиц (владельцев и работников предприятий, работающих на конкретной территории, владельцев участков земель). Данная инициатива вошла в правительственный законопроект.

Источник: Псковская Лента Новостей