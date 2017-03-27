Облачную погоду с прояснениями обещают завтра псковичам

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 28 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

Ветер северо-западных направлений 8-13 метров в секунду. Температура по области: 0…+5 градусов по Цельсию.

Атмосферное давление низкое.

Источник: Псковская Лента Новостей