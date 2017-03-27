Сегодня: Понедельник, 27 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Участки на берегу реки Великой Псков-ЭКСПО Форум предпринимателей День национальной гвардии Конкурс на звание лучшей Лучшая интерьерная печать в Пскове Черное молоко
Сегодня - ровно год, как не стало Александра Иванова

Сегодня - ровно год, как не стало Александра Иванова

Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу! Может, кто-то когда-то поставит свечу Мне за голый мой нерв, на котором кричу, а И веселый манер, на котором шучу... Даже если сулят...15



Облачную погоду с прояснениями обещают завтра псковичам

27.03.2017 18:04 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 28 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Псковской области. 
 
Ветер северо-западных направлений 8-13 метров в секунду. Температура по области: 0…+5 градусов по Цельсию. 
 
Атмосферное давление низкое.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь