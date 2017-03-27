Определены лучшие приставы Псковской области в 2016 году

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области определены «Лучший судебный пристав-исполнитель», «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов» и «Лучший дознаватель» по итогам работы в 2016 году. Об этом сообщает сайт управления.

С 2010 года определение и поощрение лучших в своей профессии через проведение соответствующих конкурсов является одной из форм работы по повышению эффективности деятельности Федеральной службы судебных приставов.

По итогам работы за 2016 год в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области выявлены победители конкурсов - «Лучший судебный пристав-исполнитель», «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов», «Лучший дознаватель», «Лучший судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск».

Победителем конкурса на звание «Лучший судебный пристав-исполнитель» Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области» по итогам работы за 2016 год вновь признана Илона Артамонова, судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов г. Великие Луки. Второе место присуждено судебному приставу-исполнителю отдела судебных г. Великие Луки Татьяне Майоровой, третье место – судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов Елене Архиповой.

Звание «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области» по итогам работы за 2016 год завоевал Дмитрий Сергеев, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов (группы быстрого реагирования) специализированного отдела оперативного дежурства. Второе место присуждено судебному приставу по ОУПДС отдела судебных приставов г. Великие Луки Юрию Николаеву, третье – судебному приставу по ОУПДС отдела судебных приставов Струго-Красненского и Плюсского районов Максиму Пучинину.

Подведены также итоги конкурса на звание «Лучший дознаватель Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области». По итогам работы за 2016 год им стала Ирина Зеленкова, ведущий специалист-эксперт (дознаватель) отдела судебных приставов Невельского и Усвятского районов. А «Лучшим судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск» по итогам работы за 2016 год признана Анастасия Шпилевская, судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов г. Великие Луки.

Всем отличившимся работникам вручены ведомственные грамоты и благодарности, а портреты лучших работников занесены на Доску почета Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. Государственные гражданские служащие удостоены этой чести за особое отличие в служебной деятельности, высокие показатели, безупречное соблюдение служебной дисциплины.

Источник: Псковская Лента Новостей