ФОМ спросил россиян о качестве продуктов и их стоимости

Фонд общественного мнения спросил россиян о качестве продуктов и их стоимости. По итогам опроса 17% респондентов считают, что ассортимент продуктовых магазинов в последние месяцы расширился. По мнению наших сограждан, на магазинных полках появились продукты бывших стран Советского Союза.

В то же время 7% россиян уверены, что выбор продуктов сузился. Это они объясняют тем, что некоторые товары стали не востребованы в связи с ростом цен. А большая часть жителей России - 69% - вообще не заметили, чтобы что-нибудь изменилось.

20% опрошенных в последнее время не смогли найти привычные продукты.

Источник: Псковская Лента Новостей