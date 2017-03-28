ФОМ спросил россиян о качестве продуктов и их стоимости

Здоровье
Игорь Потапов рассказал, сколько талонов выделяется на прием к врачам Псковской области для записи через Интернет9
Активисты ОНФ и эксперты Фонда «Здоровье» оценили состояние системы здравоохранения в Псковской области 8
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Димон РаКакая бы реакция властей не последовала на вчерашние митинги и шествия имени Навального, жесткая или более-менее мягкая, можно смело утверждать, что в целом по стране несанкционированная акция оппозиции удалась. Наступила настоящая «Навальная весна». Соцсети забиты под завязку не только видео и фото с мест событий, но и небывалым энтузиазмом, сравнимым разве...
Фонд общественного мнения спросил россиян о качестве продуктов и их стоимости. По итогам опроса 17% респондентов считают, что ассортимент продуктовых магазинов в последние месяцы расширился. По мнению наших сограждан, на магазинных полках появились продукты бывших стран Советского Союза.
В то же время 7% россиян уверены, что выбор продуктов сузился. Это они объясняют тем, что некоторые товары стали не востребованы в связи с ростом цен. А большая часть жителей России - 69% - вообще не заметили, чтобы что-нибудь изменилось.
20% опрошенных в последнее время не смогли найти привычные продукты.
Источник: Псковская Лента Новостей