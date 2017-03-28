Минюст предложил «блат» приравнять к взяткам

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Димон РаКакая бы реакция властей не последовала на вчерашние митинги и шествия имени Навального, жесткая или более-менее мягкая, можно смело утверждать, что в целом по стране несанкционированная акция оппозиции удалась. Наступила настоящая «Навальная весна». Соцсети забиты под завязку не только видео и фото с мест событий, но и небывалым энтузиазмом, сравнимым разве...
Министерство юстиции выступило инициатором и разработчиком поправок в федеральное законодательство, расширяющих понятие взятки и криминализирующих подкуп третейских судей.
Поправки предполагается внести в Уголовный кодекс РФ, КоАП РФ и закон «О противодействии коррупции» (проект имеется в распоряжении «Известий»). Ведомство предлагает наказывать коррупционеров за «услуги неимущественного характера» и предоставление «неправомерных преимуществ».
Новый законопроект также предлагает включить третейских судей в «состав лиц, несущих уголовную ответственность за незаконное получение вознаграждения, в связи с совершением действий (бездействия) в интересах дающего».
Принять эти поправки рекомендует Группа государств против коррупции (GRECO), в которую Россия входит наряду с другими 48 странами. Международные эксперты утверждают, что новые понятия не закреплены законодательно, а значит, могут стать причиной многочисленных злоупотреблений и судебных ошибок.
Источник: Псковская Лента Новостей