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Минюст предложил «блат» приравнять к взяткам

28.03.2017 08:46 ПЛН, Псков

Министерство юстиции выступило инициатором и разработчиком поправок в федеральное законодательство, расширяющих понятие взятки и криминализирующих подкуп третейских судей.

Поправки предполагается внести в Уголовный кодекс РФ, КоАП РФ и закон «О противодействии коррупции» (проект имеется в распоряжении «Известий»). Ведомство предлагает наказывать коррупционеров за «услуги неимущественного характера» и предоставление «неправомерных преимуществ».

Новый законопроект также предлагает включить третейских судей в «состав лиц, несущих уголовную ответственность за незаконное получение вознаграждения, в связи с совершением действий (бездействия) в интересах дающего».

Принять эти поправки рекомендует Группа государств против коррупции (GRECO), в которую Россия входит наряду с другими 48 странами. Международные эксперты утверждают, что новые понятия не закреплены законодательно, а значит, могут стать причиной многочисленных злоупотреблений и судебных ошибок.

Источник: Псковская Лента Новостей



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