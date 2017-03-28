Минобороны вернет в строй вертолеты-амфибии Ми-14ПС

Здоровье
Игорь Потапов рассказал, сколько талонов выделяется на прием к врачам Псковской области для записи через Интернет9
Активисты ОНФ и эксперты Фонда «Здоровье» оценили состояние системы здравоохранения в Псковской области 8
|Александр Донецкий. Словарный Запас (другие записи автора)
|
Димон РаКакая бы реакция властей не последовала на вчерашние митинги и шествия имени Навального, жесткая или более-менее мягкая, можно смело утверждать, что в целом по стране несанкционированная акция оппозиции удалась. Наступила настоящая «Навальная весна». Соцсети забиты под завязку не только видео и фото с мест событий, но и небывалым энтузиазмом, сравнимым разве...
Минобороны РФ вернет в строй вертолеты-амфибии Ми-14ПС (поисково-спасательные). В Южном военном округе «Известиям» рассказали, что принципиальное решение о восстановление вертолетов-амфибий принято.
Сейчас на консервации в Ейске на территории 859 Центра боевого применения и переучивания личного состава морской авиации находится три Ми-14ПС. В ближайшее время их передадут на 570 авиационно-ремонтный завод, который также находится в Ейске. Но судьба вертолетов будет зависеть от их технического состояния. Если ресурс корпуса, узлов и агрегатов окажется недостаточным, то возвращать в строй их не будут.
Оснащенные специальными поплавками машины могут садиться на воду и взлетать даже в шторм. Ожидается, что восстановленные и модернизированные вертолеты займутся патрулированием прибрежной зоны, а также поиском и спасением терпящих бедствие людей. Сейчас для этих задач Минобороны и МЧС используют вертолеты Ка-27ПС.
Источник: Псковская Лента Новостей