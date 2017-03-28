Минометную мину разминировали в Островском районе

Минометную мину калибра 120 мм разминировали в деревне Тишино Островского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны был обнаружен 27 марта. Работы по разминированию проводила специализированная групы поисково-спасательного отряда г. Пскова.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает: разминированием, обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только специалисты.

Во избежание несчастных случаев напоминаем элементарные правила поведения при обнаружении ВОП или объектов, внешне схожих с ними:

немедленно сообщить информацию об обнаружении подозрительного предмета по телефону «01», «02» или «112» (с мобильного телефона). При этом необходимо сообщить время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте обнаружения;

при производстве земляных работ – прекратить всякую деятельность;

не предпринимать никаких самостоятельных действий;

ни в коем случае не трогать, не перемещать, не закрывать чем-либо этот предмет; не пользоваться вблизи него электро-радиоаппаратурой; не оказывать на предмет температурного, звукового, механического и электромагнитного воздействия – все эти действия могут привести к взрыву;

по возможности до прибытия полиции принять меры по недопущению к месту обнаружения подозрительного предмета других лиц и не приближаться к нему самому в радиусе до 50-100 метров.

При обнаружении ВОП категорически запрещается:

прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место; наносить удары (ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой);

закапывать в землю или бросать в водоем;

предпринимать попытки к разборке или распиливанию;

бросать в костер или разводить огонь вблизи подобного предмета.

Источник: Псковская Лента Новостей