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Минометную мину разминировали в Островском районе

28.03.2017 09:02 ПЛН, Псков

Минометную мину калибра 120 мм разминировали в деревне Тишино Островского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны был обнаружен 27 марта. Работы по разминированию проводила специализированная групы поисково-спасательного отряда г. Пскова.  
 
Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает: разминированием, обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов занимаются только специалисты.
 
Во избежание несчастных случаев напоминаем элементарные правила поведения при обнаружении ВОП или объектов, внешне схожих с ними:
  • немедленно сообщить информацию об обнаружении подозрительного предмета по телефону «01», «02» или «112» (с мобильного телефона). При этом необходимо сообщить время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте обнаружения;
  • при производстве земляных работ – прекратить всякую деятельность;
  • не предпринимать никаких самостоятельных действий;
  • ни в коем случае не трогать, не перемещать, не закрывать чем-либо этот предмет; не пользоваться вблизи него электро-радиоаппаратурой; не оказывать на предмет температурного, звукового, механического и электромагнитного воздействия – все эти действия могут привести к взрыву;
  • по возможности до прибытия полиции принять меры по недопущению к месту обнаружения подозрительного предмета других лиц и не приближаться к нему самому в радиусе до 50-100 метров.
При обнаружении ВОП категорически запрещается:
  • прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место; наносить удары (ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой);
  • закапывать в землю или бросать в водоем;
  • предпринимать попытки к разборке или распиливанию;
  • бросать в костер или разводить огонь вблизи подобного предмета.

Источник: Псковская Лента Новостей



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