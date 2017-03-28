Сегодня: Вторник, 28 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Псков-ЭКСПО Форум предпринимателей Участки на берегу реки Великой Для женщин-автомобилистов Лучшая интерьерная печать в Пскове Конкурс на звание лучшей Черное молоко
1 апреля садоводы проведут в Пскове митинг против повышения кадастровой стоимости сельхозземель

1 апреля садоводы проведут в Пскове митинг против повышения кадастровой стоимости сельхозземель

1 апреля в 11.00 в сквере на Четырех углах в Пскове садоводы проведут митинг против повышения кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель в регионе. Как передает корреспондент Псковской...92



Псковская Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию

28.03.2017 11:49 ПЛН, Псков

Центр лицензионно-разрешительной работы отдела Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости своевременного обращения в подразделения центра ЛЛР для перерегистрации имеющегося оружия.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через Портал государственных услуг.
 
Полный перечень государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы можно найти на сайте Росгвардии. Там же размещена информация о режиме работы и список контактных телефонов сотрудников центра лицензионно-разрешительной работы.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь