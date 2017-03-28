В Пскове подведены итоги сезона брейн-ринга «Astra Video»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПГМОБО «Студенческое правительство г.Пскова», финалам предшествовали отборочные туры. В сезоне 2016-2017 гг. ТК «Astra Video» были проведены по 4 отборочных игры для школьников и студентов: 2 игры - классический брейн-ринг; 3 тур - «Титаник», 4 тур - «Троя» (школьники против студентов), а также Кубок по брейн-рингу и полуфинальные и финальные игры.

В каждой игре у школьников принимали участие от 200 участников, у студентов - около 350. Особое место среди игр занимает Кубок по брейн-рингу, который состоялся 19 марта и объединил не только школьников и студентов, а также сборные команды выпускников: сборную Педагогического университета и сборную Политехнического института. Это стало «историческим событием сезона». Отметим, что в схватке выпускников выиграла сборная бывшего Политеха.

26 мата в полуфинальных поединках среди школьных команд в КСК «Супер» встретились следующие соперники:

10 школа - 18 школа;

Псковский педагогический комплекс - Псковский технический лицей;

Псковский гуманитарный лицей - 4 школа.

В итоге в финале сразились 10 школа, ПТЛ и ППК. Безоговорочным победителем финала чемпионата стал Псковский технический лицей. Победителем же XXII чемпионата по брейн-рингу сезона 2016-2017 г. с учетом всех игр стал Псковский педагогический комплекс.

Также 26 марта состоялся финал XVII Интеллект-Лиги «Astra Video» среди студенческих команд. В полуфинале играли:

Команда Инженерно-строит ельного факультета - Псковский филиал Академии ФСИН России;