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В Пскове подведены итоги сезона брейн-ринга «Astra Video»

28.03.2017 10:51 ПЛН, Псков

26 марта состоялись финальные игры XXII чемпионата по брейн-рингу «Astra Video» среди общеобразовательных учреждений и XVII Интеллект-Лиги «Astra Video» среди высших и средних учебных заведений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПГМОБО «Студенческое правительство г.Пскова», финалам предшествовали отборочные туры. В сезоне 2016-2017 гг. ТК «Astra Video» были проведены по 4 отборочных игры для школьников и студентов: 2 игры - классический брейн-ринг; 3 тур - «Титаник», 4 тур - «Троя» (школьники против студентов), а также Кубок по брейн-рингу и полуфинальные и финальные игры.

В каждой игре у школьников принимали участие от 200 участников, у студентов - около 350. Особое место среди игр занимает Кубок по брейн-рингу, который состоялся 19 марта и объединил не только школьников и студентов, а также сборные команды выпускников: сборную Педагогического университета и сборную Политехнического института. Это стало «историческим событием сезона». Отметим, что в схватке выпускников выиграла сборная бывшего Политеха.

26 мата в полуфинальных поединках среди школьных команд в КСК «Супер» встретились следующие соперники:

10 школа - 18 школа;

Псковский педагогический комплекс - Псковский технический лицей;

Псковский гуманитарный лицей - 4 школа.

В итоге в финале сразились 10 школа, ПТЛ и ППК. Безоговорочным победителем финала чемпионата стал Псковский технический лицей. Победителем же XXII чемпионата по брейн-рингу сезона 2016-2017 г. с учетом всех игр стал Псковский педагогический комплекс.

Также 26 марта состоялся финал XVII Интеллект-Лиги «Astra Video» среди студенческих команд. В полуфинале играли:

Команда Инженерно-строительного факультета - Псковский филиал Академии ФСИН России;

Команда Факультета иностранных языков – команда Факультета информатики;

Факультет менеджмента – Финансово-экономический факультет.

В финальной схватке с ИнЯзом и ФЭФом победила команда Академии ФСИН. Стоит отметить, что Академия вернулась в Интеллект-Лигу после большого перерыва, поэтому их победа стала «открытием сезона». Чемпионом XVII Интеллект-Лиги «Astra Video» сезона 2016-2017 стала команда Факультета иностранных языков.

Организаторы Интеллект-лиги и Чемпионата по брейн-рингу в Пскове: ТК «Astra Video» https://vk.com/astra_video, комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.

 

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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