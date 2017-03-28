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В Псковской области на 18,5% выросло число удовлетворенных заявлений о лишении граждан родительских прав

28.03.2017 11:49 ПЛН, Псков

В Псковской области на 18,5% выросло число удовлетворенных заявлений о лишении граждан родительских прав. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 28 марта сообщил председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев.

В минувшем году в регионе были рассмотрены почти 1,5 тысяч заявлений о разводе между супругами, имеющими несовершеннолетних детей.

Валерий Кондратьев рассказал, что на протяжении последних 7 лет наблюдалось уменьшение количества удовлетворенных заявлений о лишении граждан родительских прав. В прошлом году эта тенденция была прервана,  были удовлетворены 216 заявлений, что на 18,5% больше, чем в предыдущем году.

Суды в Псковской области в 2016 году не рассматривали дел об усыновлении российских детей иностранными гражданами. При этом 50 заявлений об усыновлении в Псковской области в минувшем году были удовлетворены.

Источник: Псковская Лента Новостей



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