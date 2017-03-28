Всероссийские проверочные работы по истории в пятых классах войдут в штатный режим в 2018 году

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов рассказал учителям истории о введении в штатный режим всероссийских проверочных работ (ВПР), сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«В 2017-2018 учебном году состоится апробация ВПР по истории в 5 и 11 классах, в следующем в 5 классах ВПР по истории планируется ввести в штатный режим», – заявил глава ведомства на всероссийской конференции Ассоциации учителей истории и обществознания.

Он отметил важность системной подготовки на протяжении всего курса изучения истории в школе. «Всероссийские проверочные работы, как часть единой системы оценки качества образования, призваны своевременно диагностировать пробелы в знаниях. Когда непонимание нарастает как снежный ком - становится все труднее учиться дальше. Возникают проблемы в написании государственной итоговой аттестации. Всероссийские проверочные работы позволяют школам проводить самодиагностику, информировать родителей об уровне знаний ребенка, принимать меры к совершенствованию качества преподавания», - сказал он.

Апробация ВПР по истории в 2017 году пройдет 25 апреля в 5 классах и 18 мая - для учащихся 11 классов, не выбравших этот предмет для сдачи единого государственного экзамена.

По словам руководителя ведомства, взаимодействие Рособрнадзора с профессиональным, в том числе, историческим сообществом носит системный характер. В апреле-мае 2015 года по предложению Российского исторического общества ведомством проведено масштабное изучение профессиональных компетенций учителей истории. В 2016 году совместно с Ассоциацией учителей истории и обществознания – НИКО по истории в 6 и 8 классах.

В 2016 году в ЕГЭ по истории было введено историческое сочинение, исключены задания с выбором одного ответа, блоки заданий нацелены на проверку определённых элементов историко-культурного стандарта. Кроме того, начиная с 2017 года, выпускникам 9 классов для получения аттестата об основном общем образовании необходимо будет успешно сдать не только обязательные предметы, русский язык и математику, но и два предмета по выбору, среди которых история. В 2014-2015 учебном году историю сдавали менее 1% выпускников 9 классов, в 2016 экзамен по этому предмету выбрали уже почти 10% выпускников.

Академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян в своем выступлении отметил эффективность форматов профессионального обсуждения. Также он добавил, что будет продолжена доработка историко-культурного стандарта – соответственно, сохраняется возможность внесения изменений, как в стандарт, так и в учебные пособия.

К продолжению взаимодействия участников педагогической конференции призвал и Сергей Кравцов. В ходе сессии вопросов-ответов он обратился с предложением высказаться относительно заданий ВПР для 11 класса, опубликованных на сайте ФИПИ.

Единая система оценки качества образования, наряду с ВПР, включает: государственную итоговую аттестацию для учащихся 9 и 11 классов, национальное исследование качества образования (НИКО), исследования компетенции учителей, участие в международных исследованиях.

ВПР – это такие же контрольные работы, только проводятся они по федеральным заданиям. Школьники пишут их вместо обычных школьных контрольных. Организация ВПР предусматривает единые: расписание, тексты заданий, критерии оценивания.

В 2017 году участие школ в ВПР в 4 классах является обязательным, в 5 и 11 классах – по решению школы.

В варианты всероссийских проверочных работ включаются задания, проверяющие наиболее значимые и важные для общеобразовательной подготовки учащихся элементы по каждому учебному предмету. Не используются задания с выбором ответа из готовых вариантов.

Задания составляются в формулировках, принятых в учебниках из федерального перечня, рекомендованного Министерством образования и науки РФ для использования в школах. Содержание заданий определяется федеральными государственными образовательными стандартами.

Проверка работ участников ВПР осуществляется в день проведения работы коллегиально учителями школы. После проверки работ результаты вносятся школами через личные кабинеты в единую информационную систему, с данными которой могут работать эксперты.

На федеральном уровне результаты используются для развития единого образовательного пространства страны, формирования единых ориентиров в оценке результатов обучения, мониторинга введения федеральных государственных образовательных стандартов.

На региональном – для диагностики качества образования, формирования программ повышения квалификации учителей. Управленческие решения по низким результатам не принимаются.

Источник: Псковская Лента Новостей