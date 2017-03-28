Всероссийские проверочные работы по истории в пятых классах войдут в штатный режим в 2018 году

Здоровье
Прием пациентов с ограничениями передвижения и семинар для врачей проведет в Центре Бубновского в Пскове врач-невролог Лариса Кравец
Игорь Потапов рассказал, сколько талонов выделяется на прием к врачам Псковской области для записи через Интернет10
Политика
Иван Цецерский на втором занятии «Школы кандидата» сравнил муниципальный бюджет со «шкурой скорняка»5
Дмитрий Хритоненков избран председателем регионального координационного совета сторонников «Единой России»9
Происшествия
Общество
В мировых судах Псковской области пока нет технической возможности для ведения аудиопротоколов - Валерий Кондратьев