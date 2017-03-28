В мировых судах Псковской области пока нет технической возможности для ведения аудиопротоколов - Валерий Кондратьев

В мировых судах Псковской области пока нет технической возможности для ведения аудиопротоколов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 28 марта сообщил председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев.

Он отметил, что с целью более жесткого контроля за соблюдением установленной законом процедуры в судах Псковской области ведутся аудио- и видеозаписи судебных заседаний. Так, в 2016 году в судах Псковской области аудиозаписи проведены примерно по 3 тысячам рассматриваемых дел, видеозаписи - по чуть более 40 дел.

При этом на сегодня ни на одном участке в мировых судах области технических возможностей для ведения аудиопротоколов нет. В связи с этим Валерий Кондратьев обратился к администрации Псковской области с просьбой решить вопрос. «Применение аудиозаписи дисциплинирует и участников процесса, и самих судей», - уверен Валерий Кондратьев.

Он также уточнил, что диск с аудиозаписью процесса находится при деле.

Источник: Псковская Лента Новостей