Сегодня: Вторник, 28 Марта    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Для женщин-автомобилистов Участки на берегу реки Великой Форум предпринимателей Псков-ЭКСПО Лучшая интерьерная печать в Пскове Черное молоко Конкурс на звание лучшей
1 апреля садоводы проведут в Пскове митинг против повышения кадастровой стоимости сельхозземель

1 апреля садоводы проведут в Пскове митинг против повышения кадастровой стоимости сельхозземель

1 апреля в 11.00 в сквере на Четырех углах в Пскове садоводы проведут митинг против повышения кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель в регионе. Как передает корреспондент Псковской...92



В мировых судах Псковской области пока нет технической возможности для ведения аудиопротоколов - Валерий Кондратьев

28.03.2017 11:54 ПЛН, Псков

В мировых судах Псковской области пока нет технической возможности для ведения аудиопротоколов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 28 марта сообщил председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев.

Он отметил, что с целью более жесткого контроля за соблюдением установленной законом процедуры в судах Псковской области ведутся аудио- и видеозаписи судебных заседаний. Так, в 2016 году в судах Псковской области аудиозаписи проведены примерно по 3 тысячам рассматриваемых дел, видеозаписи - по чуть более 40 дел.

При этом на сегодня ни на одном участке в мировых судах области технических возможностей для ведения аудиопротоколов нет. В связи с этим Валерий Кондратьев обратился к администрации Псковской области с просьбой решить вопрос. «Применение аудиозаписи дисциплинирует и участников процесса, и самих судей», - уверен Валерий Кондратьев.  

Он также уточнил, что диск с аудиозаписью процесса находится при деле.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Loading...


Голосование

Ваше отношение к митингам оппозиции?














Календарь