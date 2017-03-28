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Псковский филиал Кадастровой палаты подвел итоги работы в феврале

28.03.2017 12:02 ПЛН, Псков

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области подвел итоги работы за февраль 2017 года.

За отчетный период было принято более 4 тыс. заявлений на государственный кадастровый учет (ГКУ) и государственную регистрацию прав и более 5 тыс. заявлений на предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В целом, за февраль филиал предоставил свыше 47 тыс. сведений из ЕГРН в виде электронного документа и более 5 тыс. – в виде бумажного документа.

За отчетный период на личном приеме у руководства и сотрудников филиала было принято 127 граждан, 60 вопросов поступило в ведомственный центр телефонного обслуживания населения в сфере земельных и имущественных отношений.

Филиал также ведет активную работу с обращениями граждан и анализирует количество, тематику поступивших вопросов. Псковичи, в основном, задают вопросы, касающиеся государственного кадастрового учета, предоставления сведений из ЕГРН, кадастровой стоимости и т.д.

Напомним, что государственные услуги Росреестра заявители могут получить лично, обратившись в офисы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области или офисы Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг   (МФЦ) в электронном виде посредством портала государственных услуг Росреестра или портала госуслуг

Источник: Псковская Лента Новостей



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