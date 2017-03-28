Алексей Кириллов: Самоорганизуйтесь и будете жить лучше

Проблемы ЖКХ были рассмотрены на втором занятии «Школы кандидата», которое прошло в рамках проекта Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» и состоялось в областном центре в бизнес-центре «Новая слобода».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, с докладом на эту актуальную для жителей региона тему выступил координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов.

«Ругая местную власть, граждане подчас не берут в расчёт свою инертность. Они не посещают общедомовых собраний, не высказывают своё мнение о том, как и что необходимо сделать в своём конкретном дворе. Потом оказывается, что тут детскую площадку не так поставили, там пешеходную зону и клумбу не так соорудили. Из-за того, что мы сами вовремя не высказали своё мнение и не дали своих предложений, появляется неудовлетворённость теми, кто взялся это делать за нас.

Если вы хотите, чтобы власть вас услышала и делала правильные шаги, надо, прежде всего самоорганизовываться. В конечном счёте, это есть форма народного самоуправления, которая определяет эффективность взаимодействия населения с государством», - подчеркнул докладчик.

Алексей Кириллов отметил, что для улучшения комфорта и качества жизни активность жителей должна быть направлена на контроль за деятельностью управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Также необходимо участвовать в публичных общественных слушаниях при обсуждении вопросов, касающихся проблем ЖКХ и тем местного самоуправления.

Добавим, что, кроме проблем ЖКХ, участники второго занятия «Школы кандидата» обсудили такие темы, как: «Структура и полномочия органов местного самоуправления МО «Город Псков». Правовые основы МСУ» и «Местный бюджет: образование и расходование средств в муниципалитете».

Напомним, «Школа кандидата» - цикл занятий, семинаров, мастер-классов и отраслевых круглых столов, которые позволят получить нужную и важную информацию обо всех сферах нашей жизни, а также навыки проведения дебатов, агитации, общения с избирателями.

Принять участие в занятиях «Школы кандидата» могут граждане, планирующие принять участие в предварительном голосовании по определению кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Псковскую городскую Думу, а также все заинтересованные в политической жизни города и региона.

Занятия «Школы кандидата» будут проходить в марте и апреле во всех местных отделениях партии «Единая Россия», где будет организована процедура предварительного голосования.

Справки можно получить в Псковском городском местном исполнительном комитете партии «Единая Россия» по телефону 720295.

Источник: Псковская Лента Новостей