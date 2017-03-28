55% россиян согласны на повышение НДФЛ, если средства пойдут на пенсии и медицину - опрос ВЦИОМ

Нынешний размер основной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ, составляет 13%) верно смог назвать каждый второй (52%) гражданин России, 39% признались, что не знают, сообщил ВЦИОМ.

Еще 7% дали другие ответы в ходе всероссийского телефонного опроса, проведенного 19-20 марта среди 1200 респондентов.

Среди работающих уровень осведомленности заметно выше (64%), чем среди остальных категорий населения (29% неработающих студентов, 34% неработающих пенсионеров).

Социологи поинтересовались отношением россиян к идее повысить налог на доходы физических лиц, а дополнительно собранные деньги направить на повышение будущей пенсии или поддержку здравоохранения.

Однозначного ответа у респондентов нет: 31% называют пенсии, 24% - здравоохранение, 35% - не поддерживают ни одно из предложений.

Чувствительность к повышению налога ощущается уже на пороге плюс 2%, отмечают социологи, то есть 15% респондентов готовы сменить работу и получать на новом месте зарплату «в конверте», если их зарплата в связи с повышением НДФЛ снизится на 2%. «Однако далее чувствительность снижается, и на уровне +10-12% практически перестает дифференцироваться: иными словами, повышение налога на 12% или 100% в сознании россиян уже не сильно отличается», - говорят эксперты.

Более трети участников опроса (38%) сказали, что каков бы ни был процент сокращения дохода, они не стали бы искать новую работу с неофициальным заработком, 24% затруднились с ответом.

Ранее стало известно, что Минфин и ЦБ разработали концепцию новой пенсионной системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в настоящее время готовится соответствующий законопроект.

По словам замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, накопительная часть в рамках обязательной пенсионной системы (ОПС) должна полностью перейти под «зонтик» ИПК. Накопления «молчунов» должны будут переведены в негосударственный пенсионный фонд либо конвертированы в пенсионные баллы, то есть ПФР перестанет быть страховщиком по накопительной пенсии.

Новая пенсионная система будет основана на добровольных взносах граждан, которые они будут вносить по умолчанию, то есть гражданин, не выразивший никакого желания, будет включен в систему, а заявивший, что не хочет участвовать, будет исключен из системы.

Разработчики концепции скорректировали льготы, которые предлагается ввести для стимулирования граждан формировать пенсионный капитал. Изначально предлагалось ввести льготу на НДФЛ, а также дать послабления для работодателей по взносам во внебюджетные фонды.

Против последней льготы выступал социальный блок правительства, Пенсионный фонд России. Минфин и ЦБ учли эти возражения. Сейчас предлагается дать вычет по НДФЛ для граждан на сумму отчисления в ИПК, но в пределах 6% от зарплаты.

Источник: Псковская Лента Новостей