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Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя возможны в среду в Псковской области

28.03.2017 17:56 ПЛН, Псков

По информации Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 29 марта на территории Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер северо-западных направлений 3-8 м/сек.

Температура по области: ночью -1…-6 градусов, днем   0…+5 градусов.

Неблагоприятные и опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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