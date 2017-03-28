Псковичей призывают не разводить костры в гаражах

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в гаражах и ремонтных боксах. Пожарная безопасность в таких помещениях имеет свои особенности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 27 марта 2017 года в 21.26 на пульт дежурному поступило сообщение о возгорании в ремонтном боксе на улице Гоголя в Великих Луках. На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №6 города Великие Луки. Огнеборцы в считанные минуты прибыли на место и подали на тушение два ствола «Б» от автоцистерны, 20 минут работало звено газодымозащитной службы. В результате пожара огнем было повреждено потолочное перекрытие, незначительно пострадал автомобиль. Благодаря усилиям пожарных, спасен ремонтный бокс и два автомобиля. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает правила пожарной безопасности в гаражах и ремонтных боксах.

Так, территория в пределах противопожарных расстояний между зданиями, гаражами должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. Помещение гаража должно постоянно содержаться в чистоте, не загромождаться посторонними предметами и материалами. Необходимо убрать запас топлива свыше 20 литров бензина и 5 литров масла.

Кроме того, в гараже нельзя курить, разводить костер, хранить масляную ветошь, баллоны с газом. Пролитые легковоспламеняющиеся жидкости и масла как внутри помещения, так и на прилегаемой к гаражу территории, необходимо убирать, засыпая места пролива песком.

При огневых работах, связанных с резкой или сваркой металла, необходимо принимать меры по предотвращению разлета искр и попадания их на легковоспламеняющиеся предметы и материалы.

Не рекомендуется хранить в гараже спецодежду, пропитанную топливо-смазочными материалами. Также не следует оставлять в местах хранения груженые автомобили. Не оставляйте машины с включенным зажиганием.

Ближе 50 метров от зданий, гаражей и сооружений запрещается разведение костров, сжигание отходов и тары. Гараж должен быть оборудован огнетушителем, а также необходимо позаботиться о наличии первичных средств пожаротушения - вода, песок. Нельзя загромождать эвакуационные пути и подходы к средствам тушения любыми предметами.

В случае возникновения пожара звонить в пожарную охрану по телефонам: 01, 101 или 112.

Источник: Псковская Лента Новостей