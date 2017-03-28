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Tele2 заговорила на китайском

28.03.2017 14:56 ПЛН, Псков

Мобильный оператор Tele2 запустил отдельную линию обслуживания в контактном центре на китайском языке для абонентов Московского региона. Ранее компания начала предоставлять эту услугу для своих клиентов из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Иркутской областей, Республики Бурятии и Дальнего Востока, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

С начала года количество запросов на китайском выросло на 35%. Согласно статистике оператора, 54% обращений связаны с роумингом и условиями звонков в Китай. Более 30% обращений касаются тарифных планов и 14% − абонентского оборудования Tele2.

Китайская линия Tele2 была запущена в тестовом режиме несколько месяцев назад и уже показала свою востребованность. Все обращения абонентов на китайском обрабатывает контактный центр в Иркутске.

На специальной линии не только предусмотрен интеллектуальный автоответчик (IVR) на китайском - в звонковом центре работают специалисты, владеющие этим языком. Чтобы получить консультацию, абоненту Tele2 необходимо набрать короткий номер 888, где ему предоставят информацию о тарифных планах компании и услуге «Простая география» для льготных звонков в Китай.

Источник: Псковская Лента Новостей



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