Псковский Красный Крест продолжает организовывать «визиты внимания» к пожилым людям

Здоровье
Прием пациентов с ограничениями передвижения и семинар для врачей проведет в Центре Бубновского в Пскове врач-невролог Лариса Кравец
Политика
Новая схема избирательных округов Пскова положительно скажется на работе депутатов, уверен Игорь Сиротин1
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Вечер-встреча театральной специализации «Портрет в интерьере театра» пройдет в Псковском колледже искусств
В областной библиотеке состоятся премьера фильма и презентация книги о режиссере Алексее Германе-старшем