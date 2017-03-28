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Псковский Красный Крест продолжает организовывать «визиты внимания» к пожилым людям

28.03.2017 15:52 ПЛН, Псков

В мае 2017 года исполняется 150 лет со дня образования Российского Красного Креста. В связи с этой датой сотрудники и активисты Псковского регионального отделения старейшей благотворительной организации организуют «визиты внимания» к волонтерам «серебряного возраста», которые в силу различных физических недугов перестали посещать мероприятия Псковского Красного Креста.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, с очередным визитом сотрудник Красного Креста Любовь Сушилова вместе активным добровольцем проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове» Антониной Даниловой побывали дома у Галины Поповой. Бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей Галина Попова более пяти лет участвовала в насыщенной жизни Псковского Красного Креста. В настоящее время в связи с резким ухудшением здоровья пожилая женщина редко выходит из дома. Поэтому приходу гостей она была рада, с нескрываемым интересом спрашивала о проводимых мероприятиях и о своих знакомых по Красному Кресту. Узнав о грядущих юбилее, попросила рассказать подробнее об истории благотворительной организации.
 
Прощаясь, гости вручили хозяйке небольшие подарки от Красного Креста.
 
Напомним, что визиты внимания проходят в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове», финансируемым немецким фондом «Память, ответственность и будущее» и отделением Немецкого Красного Креста в Гере (Германия).

Источник: Псковская Лента Новостей



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