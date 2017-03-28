Жители Псковской области все чаще получают госуслуги в электронном виде

В Псковской области расширились возможности получения государственных услуг в электронном виде, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на директора МФЦ Псковской области Джамиля Хиндристанского.

В настоящее время в регионе сосуществуют три формы подачи документов в государственные органы: обращение непосредственно в государственное учреждение, в МФЦ или использование электронного государственного портала (www.gosuslugi.ru). Последние две формы сегодня становятся все популярнее у жителей области, отметил руководитель.

Помимо стационарных компьютеров, воспользоваться сайтом госуслуг можно в точках доступа, открытых в подразделениях ГИБДД, в отделах МФЦ, Центрах занятости населения и социальных отделах. Для регистрации достаточно иметь при себе СНИЛС и паспорт.

Однажды пройдя регистрацию на сайте, человек впоследствии может пользоваться разными услугами, предоставляемыми государственными органами с помощью Интернета, а также получить скидки при оплате госпошлины. Например, при заказе водительского удостоверения и при регистрации транспортных средств скидка составляет 30%.

Также через портал госорганов доступны услуги по выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию, выдаче и учету внутренних паспортов, регистрационному учету граждан РФ по месту жительства. С помощью портала госуслуг можно обратиться за справками о получении (отсутствии) судимости, архивными и другими видами справок. Для медицинских и фармацевтических организаций доступны в электронном виде заключения о соответствии помещений хранению наркотических препаратов и об отсутствии судимости за преступления, связанные с оборотом наркотиков.

По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области, наиболее активно население региона обращается в электронном виде за получением услуги по оформлению загранпаспортов.

По средствам МФЦ граждане чаще всего регистрируют объекты недвижимости, земельные участки, оформляют российские паспорта, получают социальные услуги, например, оформляют материнский капитал. В 2016 году в МФЦ Псковской области обратились 132 тыс человек. В то время как в 2015 году зарегистрировано всего около 30 тыс обращений.

Ожидается, что в 2018 году МФЦ начнет осуществлять выдачу загранпаспортов нового образца. Всего в «окнах» МФЦ можно получить порядка 70 услуг.

Источник: Псковская Лента Новостей