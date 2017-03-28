Число многодетных семей в России выросло на 25%

В России число многодетных семей за последние шесть лет выросло на 25%. Такие данные привел первый заместитель министра труда Алексей Вовченко, сообщает «Газета.Ru».

В 2010 году число многодетных семей составляло 1 млн 250 тыс. В начале 2017 года их число в России достигло 1 млн 566 тыс.

В свою очередь зампред комиссии Общественной палаты России по защите семьи, детей и материнства Павел Сычев считает, что рост числа многодетных семей является тенденцией, сформированной эффективной государственной социальной политикой.

Источник: Псковская Лента Новостей