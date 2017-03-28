В гипермаркете «Империал» приставы проведут акцию «Узнай о своих долгах»

29 марта с 17 до 20 часов судебные приставы-исполнители Пскова в гипермаркете «Империал» проведут акцию «Узнай о своих долгах».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области, на первом этаже гипермаркета «Империал» будет работать мобильный проверочный пункт, в котором посетители магазина смогут узнать о наличии, либо отсутствии задолженности, оплатить долг и получить необходимую консультацию.

Цель акции «Узнай о своих долгах» - повышение эффективности работы судебных приставов Пскова, а также создание более удобных для псковичей условий для оплаты своих задолженностей.

Любой желающий сможет узнать о своих долгах по неоплаченным штрафам, налогам, кредитам и задолженностям других категорий, просто обратившись в мобильный проверочный пункт у входа в торговый зал на первом этаже. В течение нескольких секунд судебные приставы-исполнители с помощью ноутбука определят наличие, либо отсутствие за посетителем магазина задолженностей. Здесь же можно будет расплатиться по долгам, получить необходимые консультации.

Кроме того, в ходе акции приставы рассказывают всем о работе банка данных исполнительных производств на сайте Управления ФССП России по Псковской области. В нем каждый может себя проверить, вообще не выходя из дому – лишь зайдя в Интернет.

Источник: Псковская Лента Новостей