Рижский бизнесмен хочет обустроить пляж в Пскове

Сегодня, 28 марта, в администрации города заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов встретился с представителем фирмы из Риги (Латвия) Вячеславом Ивановым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ г. Пскова. Во встрече приняли участие председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин, руководитель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов, председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Ершов. Рижский бизнесмен представил свое видение обустройства городского пляжа: проект предполагает возведение нескольких площадок для пляжного волейбола, трибун, раздевалок, душевых.

Заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов отметил, что власти города заинтересованы в развитии территории городского пляжа, в популяризации таких видов спорта, как пляжный волейбол и пляжный теннис, в появлении большого количества в Пскове красивых, ухоженных и любимых горожанами мест.

Иван Штылин сообщил, что планируется чемпионат Северо-Запада по пляжному волейболу «Кубок княгини Ольги» сделать этапом чемпионата России, поэтому площадка для проведения спортивных мероприятий всероссийского масштаба очень важна для города и области.

Александр Гаврилов подчеркнул, что необходимо сделать не только центр для пляжных видов спорта, а место массового отдыха населения, чтобы всем псковичам было интересно. Также, по его мнению, было бы замечательно обустроить городской пляж к международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в 2019 году.

Итогом встречи стало предложение инвестору официально направить свой проект на рассмотрение главе города и специалистам администрации Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей