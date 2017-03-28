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Утро невесты от отеля «Покровский»

28.03.2017 16:08 ПЛН, Псков

Свадьба – это важный ритуал в жизни каждой семьи. Ему предшествуют долгие месяцы подготовки. Ведь идеальным в этот день должно быть все, с утра и до самой ночи. Запомнить каждый волнующий миг помогут команды фотографов и видеографов. Но в каких интерьерах начать этот главный день новой семьи? На помощь придет отель «Покровский», который предлагает специальные свадебные пакеты для молодоженов.
 
Модным направлением сегодняшнего дня является съемка утра невесты. Отель «Покровский» предлагает молодоженам номер «Suite» для подобных мероприятий. В просторном номере будет комфортно как молодым, так и команде профессионалов со всем необходимым оборудованием.
 
 
Мягкие, пастельные тона комнаты будут отлично подчеркивать нежность и трепет утренних переживаний будущих мужа и жены. 
 
 
А стильный лаконичный интерьер поможет акцентировать внимание на различных важных деталях.
 
 
Подробнее о свадебных предложениях, возможности размещения, проведении свадебных торжеств можно узнать по тел.: 500-000.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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