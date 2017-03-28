В одной из колоний Псковской области сегодня «освобождали» заложников

Сегодня личный состав УФСИН России по Псковской области был поднят по сигналу оповещения «Ураган-3», оперативный штаб УФСИН отрабатывает действия по освобождению лиц, захваченных и удерживаемых в качестве заложников в одной из исправительных колоний Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, по поступившей вводной, в 10.00 осужденные одной из исправительных колоний в количестве 3 человек, находящиеся на излечении в медицинской части, используя заранее приготовленные заточенные металлические предметы в качестве холодного оружия, совершили нападение на медицинского сотрудника учреждения, осуществляющего прием осужденных. Захватив его в заложники, забаррикадировались в одном из кабинетов.

Связавшись по средствам связи с ДПНК, преступники выдвинули требование предоставить деньги в сумме 3 миллиона рублей, 2 автомата Калашникова и автомобиль для беспрепятственного выезда за пределы учреждения.

После построения личного состава, проверки служебных удостоверений и укомплектованности «вещмешков» состоялось заседание оперативного штаба, на котором заместители начальника представили руководителю оперативного штаба Юрию Лымарю свои предложения для принятия решения в сложившейся обстановке.

Штабная тренировка продолжалась в течение всего дня. В ходе штабной тренировки отработаны вопросы организации взаимодействия, выработке предложений начальнику для принятия решения, совершенствованию навыков должностных лиц в разработке служебно-распорядительных документов по организации действий при возникновении «ЧО», управление сводным отрядом.

Добавим, штабные тренировки в УФСИН и учреждениях проводятся регулярно, их главная цель – подготовка личного состава к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Источник: Псковская Лента Новостей